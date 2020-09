Inter, idea 'pacchetto croato' da spedire al Bayern Monaco: Brozovic più Perisic

vedi letture

Pacchetto croato, che sia in Baviera o all'ombra della Madonnina: secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha in mente due scenari per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Ancora insieme, ma in nerazzurro o al Bayern? L'idea del club sarebbe spedire il regista a far compagnia all'estero in Germania, realizzando così una doppia plusvalenza utile a finanziare il mercato di Conte. Una cinquantina di milioni la valutazione combinata, che per ora non fa breccia nelle idee di Rummenigge.