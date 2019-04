© foto di Insidefoto/Image Sport

Idea per il futuro dell'Inter, spiega FcInterNews.it: piace Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 del Chievo Verona. Un gioiellino che i nerazzurri vorrebbero prendere per poi girare in prestito. O, magari, lasciarlo al Chievo proprio per un'altra stagione. Trattative in corso e discussioni già in atto con Tullio Tinti, agente del talentino dei clivensi.