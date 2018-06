Inter, idea Sansone del Villarreal. Che dice no a Eder ma c'è il Valencia

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, l'Inter avrebbe fatto sondaggi per Nicola Sansone del Villarreal. Esterno d'attacco, i nerazzurri avrebbero vagliato la possibilità di uno scambio con Eder. Il Sottomarino Giallo, però, non vorrebbe investire su un over 30, mentre Eder fa gola al Valencia che ha già preso contatti con l'Inter a riguardo.