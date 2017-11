Inter, idea scambio di prestiti Gabigol-Ramires. Ma l'attaccante dice "no"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Barbosa ha rifiutato il Jiangsu Suning. Secondo quanto riporta Record, fino a qualche ora fa l'Inter stava valutando lo scambio di prestiti col Jiangsu United Gabigol-Ramires, ma l'attaccante brasiliano avrebbe stoppato sul nascere la trattativa, determinato a restare in Europa. L'unica certezza è dunque quella che il classe '96 rientrerà a Milano dal prestito al Benfica già a gennaio, in attesa di essere girato a un'altra squadra per continuare altrove il suo percorso di crescita.