Inter, idea spagnola per Joao Mario: proposto a Valencia e Villarreal

Idea spagnola per il futuro di Joao Mario. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, l'Inter avrebbe infatti proposto il centrocampista brasiliano, nel mirino di Manchester United, Everton e West Ham, anche in Spagna, in particolare a Valencia e Villarreal. Entrambi i club sarebbero interessati, ma ovviamente il futuro del giocatore dipenderà dalle sue prestazioni a Russia 2018.