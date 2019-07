Inter, idee per la fascia sinistra: da Biraghi ad Emerson Palmieri

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine odierne di Tuttosport si parla questa mattina delle idee dell’Inter per quella che sarà la nuova fascia sinistra dei nerazzurri nella prossima stagione: la priorità è l’attacco ma non è detto che la catena di sinistra possa essere completata anche dall’arrivo di un terzino e in tal senso restano in cima alla lista di Marotta alcuni nomi, tra i quali anche l’ex nerazzurro e ora viola Cristiano Biraghi, che però è in concorrenza con Kostic ed Emerson Palmieri.