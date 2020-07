Inter, ieri Lukaku si è allenato alla Pinetina. Con la Roma può tornare titolare

Antonio Conte lo aveva preannunciato nelle scorse ore: "Spero di recuperare Lukaku e Barella per la Roma". Ed in effetti le possibilità che il bomber belga torni al centro dell'attacco nerazzurro contro i giallorossi crescono col passare delle ore, spiega il Corriere dello Sport. Ieri Lukaku, mentre la squadra era a Ferrara, si è allenato alla Pinetina per smaltire definitivamente la contrattura tra adduttore e anca e tutto procede per il meglio. Nel pomeriggio sarà fatto il punto ma non sembrano esserci problemi di sorta. Discorso simile per Barella, anche se l'ex Cagliari si accomoderà probabilmente in panchina.