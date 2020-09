Inter, ieri primo allenamento ad Appiano per Hakimi dopo due mesi di ferie

Dopo aver ricevuto l'esito negativo del tampone effettuato nei giorni scorsi, Achraf Hakimi ha iniziato la propria avventura in nerazzurro con il primo allenamento ad Appiano Gentile. Ha svolto un allenamento a parte anche se in compagnia degli altri convocati in anticipo, ovvero Nainggolan, Dalbert, Radu e Vagiannidis. Il giocatore dovrà recuperare la forma visto che è fermo da giugno, poi lunedì incontrerà per la prima volta anche gli altri compagni e mister Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.