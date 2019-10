© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud sì, gli svincolati no. In un vertice di mercato andato in scena ieri, scrive Tuttosport, l'Inter ha definito gli obiettivi per regalare ad Antonio Conte un'alternativa a Lukaku dopo il mancato arrivo di Dzeko in estate. Tra i giocatori attualmente seenza contratto (Ben Arfa e Bony i nomi più altisonanti) nessuno è ritenuto interessate dai vertici nerazzurri. Discosro rimandato a inizio 2020, quando il francese del Chelsea, che però ha il mercato in entrata e non potrebbe quindi sostituirlo, diventerà un nome di attualità. In Italia piace sempre, oltre a Lasagna, il profilo di Petagna, ma la SPAL non ha finora mai abbassato le sue pretese.