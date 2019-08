Inter, il 7 non cambia la sostanza: Icardi non verrà convocato per il Lecce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il numero 7 sulle spalle, ma chissà se Mauro Icardi riuscirà davvero a giocare con la nuova maglia dell’Inter addosso. L’allenamento in notturna, programmato da Antonio Conte soprattutto per far assaggiare il Meazza a chi non lo conosce, non cambia i piani dei nerazzurri. Il 26enne centravanti argentino resta fuori dal progetto contiano e non sarà convocato per la partita di lunedì sera con il Lecce, rivela la Gazzetta dello Sport quest'oggi.