Inter, il 7 resta sulle spalle di Icardi: Alexis Sanchez sceglie il numero 11

Fonte: Alessandro Rimi

La maglia numero 7 dell'Inter resta sulle spalle di Mauro Icardi. C'era grande curiosità attorno al numero di maglia che avrebbe scelto Alexis Sanchez per la sua nuova avventura nerazzurra: il cileno ha quasi sempre vestito proprio il numero 7, ma si pensava che potesse virare verso il 17 per evitare incidenti diplomatici. L'intenzione è quella, ma con un altro numero: il Niño Maravilla vestirà infatti il numero 11, in precampionato sulle spalle di Federico Dimarco.