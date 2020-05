Inter, il ballo degli esterni: grandi nomi e prospettive future

vedi letture

Tra le priorità dell’Inter c’è sicuramente quella relativa a rafforzare le corsie laterali. Tanti i nomi presi in considerazione in vista del prossimo campionato, specie in virtù di alcune situazioni ancora da definire. Se per Moses il riscatto sembra complicato alle cifre che sono state prefissate con il Chelsea, anche per Biraghi la trattativa con la Fiorentina non è ancora arrivata al suo snodo decisivo ed il riscatto da parte dell’Inter non è scontato. L’obiettivo è quello di un upgrade su entrambe le fasce, ed i nomi presi in considerazione sono di primo piano. Si parte dall’idea Semedo, tra le contropartite più apprezzate tra quelle proposte dal Barcellona nell’ipotesi legata all’affare Lautaro Martinez, sino ad arrivare alla suggestiva idea di un ritorno di João Cancelo, in rotta di collisione con il Manchester City e desideroso di cambiare aria. Sul versante opposto non convince l’idea legata a Junior Firpo, mentre resta molto apprezzata la coppia del Chelsea formata da Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, specie in virtù della loro felice esperienza nel nostro campionato e della stima incondizionata da parte di Antonio Conte. Oltre ai profili per la prima squadra, le valutazioni proseguono anche con ottica futura, in questo senso attenzione al 2001 del Panathinaikos Vagiannidis: esterno destro di prospettiva che ai milanesi piace parecchio.