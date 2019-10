Inter, il ballottaggio di Conte: Esposito scalpita, ancora favorito Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova a capire le scelte di formazione di Antonio Conte per la sfida che attende oggi la sua Inter alle ore 18, contro il Parma. Il grande dubbio riguarda soprattutto chi andrà ad affiancare Lautaro Martinez: se infatti scalpita il baby Sebastiano Esposito, dopo il bell'esordio in Champions League con il Borussia, il quotidiano evidenzia come - qualora dovesse superare i problemi fisici - il favorito rimanga comunque Romelu Lukaku. L'altro uomo del reparto offensivo, Matteo Politano, avrà invece la sua occasione a Brescia o a Bologna.