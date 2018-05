Inter, il Barça non cede Rafinha in prestito. Cancelo, trattativa possibile

14.35 - Ancelotti-Napoli, c'è la firma. Gazzetta.it: "Ma l'annuncio non sarà imminente" - Gazzetta.it conferma che questa mattina nella sede della Filmauro Carlo Ancelotti ha definito tutti i dettagli dell'accordo col Napoli. Però l'annuncio - si legge - potrebbe arrivare solo il...

Dopo Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, l'Inter prova a risolvere la questione relativa al riscatto di Rafinha . Il padre e procuratore del centrocampista, Mazinho, ha provato a chiedere al Barcellona un nuovo prestito: una proposta rispedita al mittente, perché l'ottimo finale di stagione disputato dal giocatore può consentire ai catalani di rivenderlo a una cifra importante. La frenata riapre la trattativa per Cancelo con il Valencia, soprattutto se dovesse arrivare un tesoretto dalle cessioni di Kondogbia (che verrà riscattato dal Valencia) e Nagatomo (che vuole restare al Galatasaray ed è seguito anche dal Betis). Ma il terzino portoghese è finito nel mirino del Manchester United. Lo riporta Tuttosport .

