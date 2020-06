Inter, il Barca e le porte sbattute in faccia dagli agenti delle contropartite

Anche il Barcellona fatica a trovare la sponda positiva dei calciatori che nel corso delle settimane ha messo a disposizione dell'Inter in qualità di contropartite tecniche per arrivare a Lautaro Martinez. Non fosse pure per le smentite degli agenti che stroncano i piani del club blaugrana. Oggi è toccato al procuratore di Junior Firpo, la carta (in Spagna) giusta per convincere l'Inter ad abbassare la pretesa del cash di almeno 90 milioni. Il concetto è: niente pensieri per il ragazzo che non siano legati al Barca, alla stagione in Catalogna e agli obiettivi con il club che lui considera come il più grande al mondo. Per carità, parole gratificanti che però stonano con le intenzioni della società di arrivare quanto prima possibile all'erede di Suarez designato a Messi in persona. L'Inter intanto osserva e ascolta con la posizione ferma e chiara tracciata dal ds Piero Ausilio. Soldi o nulla. Anche perché è difficile trovare una contropartita che piaccia sul serio, a meno che non si tratti di Griezmann. Era e resta una provocazione. Il Barcellona ormai s'è abituato, ma non ancora all'idea di dover rinunciare al diez dell'Inter. Se non altro nell'immediato.