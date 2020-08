Inter, il Barça non ha perso le speranze per Lautaro: se non parte, arriverà il rinnovo per il Toro

Il Barcellona sembra non aver ancora spento del tutto le speranze di arrivare a Lautaro Martinez, come confermano le parole del presidente Josep Maria Bartomeu che ha fatto sapere di voler parlare con l’Inter dopo la Champions League. Come riportato da Tuttosport, il Barcellona in questo momento può fare solo scambi (tendenza confermata dall’affare Pjanic-Arthur). Tuttavia i blaugrana sperano di trovare nelle cessioni dei tanti giocatori ritenuti sacrificabili (Rakitic, Umtiti, Todibo, Junior Firpo, Rafinha, Braithwaite, Coutinho e, se necessario, anche Dembélé) le risorse necessarie per fare un’offerta all’Inter. In caso di mancata partenza, all’argentino verrà rinnovato il contratto, in scadenza nel 2023, in modo da adeguare il suo ingaggio a quello dei big nerazzurri come Lukaku, Eriksen e Sanchez.