Inter, il Barça non molla Lautaro ma i nerazzurri aspettano la decisione del Toro

Il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez non accenna a scendere con la trattativa che per il momento non è neanche partita principalmente perché l'argentino non ha mai dato segnali d'addio all'Inter, che dal canto suo non ha nessuna intenzione di mettersi intorno a un tavolo se non su espressa richiesta del Toro. Chiaramente i nerazzurri pensano già alle eventuali contropartite che il Barça potrebbe offrire per abbassare i 111 milioni della clausola, mettendo in cima alla lista Arthur che però non pare intenzionato a cambiare aria. E allora ecco che si riparla di Carlos Alena, Junior Firpo e Nelson Semedo, oltre che di Marc Cucurella. Nomi che Ausilio e Marotta insieme a Conte potrebbero anche prendere in considerazione, ma come detto, solo nel caso in cui l'attaccante deciderà di dire sì ai blaugrana chiedendo al club interista di andare via. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.