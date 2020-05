Inter, il Barça offre 80 milioni per Lautaro ma non bastano: deadline a metà maggio

Negli ultimi giorni il Barcellona ha formalizzato una proposta all'Inter da 80 milioni con pagamento pluriennale per arrivare a Lautaro Martinez. Non solo, insieme a questo pacco di milioni hanno proposto anche Semedo, Firpo e Todibo. I catalani pensano di aver presentato la miglior offerta possibile, ma i nerazzurri la pensano diversamente visto che la clausola da 111 milioni è formalmente la base di partenza per discutere del futuro del Toro. Entro metà maggio la questione dovrà essere risolta, la dead line è fissata. Senza ammetterlo ad alta voce, Marotta e Ausilio sono pronti a dire sì a 90 milioni cash, anche se Zhang è convinto che interrompere i contatti e trattenere l'argentino sia la strada migliore da prendere. Bisognerà ovviamente fare i conti anche con la volontà del giocatore, che all'offerta da 10 milioni a stagione presentata informalmente dal Barça e dall'idea di giocare con Messi è attratto e non poco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.