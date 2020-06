Inter, il Barça resta ottimista per Lautaro: niente clausola, l'assalto può slittare ad agosto

vedi letture

"Un acquisto prioritario, ma senza fretta". Mundo Deportivo, questa mattina, commenta così la nuova strategia del Barcellona per acquistare Lautaro Martinez dall'Inter. Nonostante le ultime dichiarazioni dell'ad nerazzurro Beppe Marotta , i blaugrana non hanno certo rinunciato al grande colpo per rinforzare il reparto avanzato in estate.

Pagare la clausola da 111 milioni in scadenza il 7 luglio non è mai stata però una possibilità per il Barça, che resta fermo sulla sua ultima offerta da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo. E se l'Inter continuerà a non accettare? Nessuna urgenza, nessuna preoccupazione, perché il Barcellona ha in mano - scrive MD - la carta decisiva: la volontà dello stesso Lautaro di raggiungere Messi al Camp Nou. E il tempo per convincere il club milanese a rivedere la sua posizione è ancora tanto, con l'assalto decisivo che potrebbe slittare dunque ad agosto dopo la fine della stagione 2019-2020.