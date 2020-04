Inter, il Barcellona apre alla cessione di Arthur per arrivare a Lautaro Martinez

Il Barcellona continua a tenere sotto controllo la possibile trattativa con l'Inter per arrivare a Lautaro Martinez e nelle ultime ore avrebbe anche aperto all'idea di poter inserire nel pacchetto il cartellino di Arthur. Il centrocampista brasiliano è l'unica leva rimasta ai blaugrana per convincere i nerazzurri a sedersi attorno a un tavolo. Con questa carta, l'affare Toro potrebbe anche prendere corpo, pur ricordando che il club di Suning non ha intenzione di fare sconti sulla valutazione della clausola anche comprendendo una contropartita gradita come il centrocampista del Barça. A riportarlo è Tuttosport.