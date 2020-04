Inter, il Barcellona attende un segnalo da Lautaro. Che potrebbe non arrivare mai

Il Barcellona continua ad attendere una sponda da parte di Lautaro Martinez per provare a chiedere uno sconto all'Inter e acquistare l'argentino richiesto anche dal compagno di Nazionale Lionel Messi. Ma il Toro per il momento sembra essere molto concentrato sui nerazzurri e non pare intenzionato a cambiare aria pur lusingato dalla corte catalana. Anche perché la situazione finanziaria del Barça non è certo florida e dunque anche presentarsi con un bel pacco di milioni per far vacillare le certezze interiste, non sembra essere facile, anzi. Il Barcellona poi potrebbe tornare in corsa per Neymar, che strizza l'occhio al ritorno praticamente da quando è arrivato a Parigi, motivo in più per pensare che, nonostante i titoloni dei quotidiani spagnoli, Lautaro sia tutt'altro che vicino all'addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.