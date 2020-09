Inter, il Barcellona libera Vidal: accordo vicino per la risoluzione

Arturo Vidal si avvicina all'Inter. Entro il weekend il cileno dovrebbe trovare l'accordo con il Barcellona per la risoluzione, con i catalani che hanno deciso di non interporsi tra le parti, considerando il divorzio con il calciatore ex Juve forse come il meno doloroso di questa pazza estate. Il suo agente Felicevich ha già trovato anche un'intesa di massima con i nerazzurri sulla base di un biennale da 6 milioni a stagione, non distante dagli 8 che percepisce in Catalogna. Con un paio di milioni di euro di buonuscita, il Barça potrebbe chiudere la vicenda, così da permettere al cileno di raggiungere Conte, magari in tempo per il raduno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.