Inter, il Barcellona molla Aubameyang. Lautaro Martinez prima scelta dei blaugrana

vedi letture

Il Barcellona fa sapere a Pierre-Emerick Aubameyang che non è una priorità, mentre in cima alla lista della spesa del club catalano rimangono l'interista Lautaro Martinez e il ritorno dal Paris Saint-Germain di Neymar. Questo quanto riportato dall'edizione odierna del Sunday Express, secondo cui l'attaccante dell'Arsenal verrebbe seguito per il momento solo dall'Inter, che sarebbe pronta a investire per il 30enne gabonese nel caso in cui Lautaro dovesse partire in estate proprio in direzione Camp Nou. Mentre i discorsi per il rinnovo di Aubameyang rimangono in una fase di stallo, con un contratto in scadenza nel giugno 2021 da 300mila sterline a settimana e con un aumento del 30% per la prossima e quindi ultima stagione che mette a dura prova le finanze dei Gunners, ormai quasi definitivamente tagliati fuori dalla corsa a una qualificazione in Champions League.