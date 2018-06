Inter, il Barcellona non fa sconti per Rafinha

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona non ha intenzione di fare sconti per il cartellino di Rafinha: i blaugrana dopo un colloquio con gli agenti del calciatore hanno ribadito di non essere disponibili né a un ulteriore prestito, né ad abbassare le pretese per il suo cartellino, il massimo che possono concedere è rinegoziare i termini dell'accordo e diluire i pagamenti in più rate. Notizie che non fanno piacere all'Inter che sperava di poter risparmiare qualcosa sui 35 milioni, più tre di bonus, fissati lo scorso gennaio come riscatto del cartellino del fantasista. Lo riferisce Sky Sport.