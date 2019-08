© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Barcellona avrebbe inserito anche il cartellino di Arturo Vidal nella proposta presentata al PSG per l'acquisto di Neymar oltre a quello di Philippe Coutinho. Il club parigino però vorrebbero più dei 60 milioni cash che completano l'offerta e quindi al momento l'affare pare comunque lontano dalla conclusione. Il cileno è stato accostato più volte all'Inter, anche se negli ultimi giorni paiono in netto calo le sue quotazioni in chiave nerazzurra.