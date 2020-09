Inter, il Barcellona pronto al nuovo assalto per Lautaro: a fine mese possibile offerta

Il Barcellona continua a pensare a Lautaro Martinez e secondo quanto riportato da Sport non è da escludere che negli ultimi giorni di mercato i blaugrana non possano provare un ultimo assalto per l'argentino. Secondo il quotidiano spagnolo attualmente i catalani sono concentrati sulle operazioni in uscita, per poi provare a mettere le mani sul Toro a fine settembre.