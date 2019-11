Inter, il Barcellona punta Lautaro. Abidal ammette: "Giocatore completo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore sportivo del Barcellona Eric Abidal ha parlato ai microfoni di Sport anche dell’interesse verso il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez per il dopo Suarez: “Suarez? Sono trasparente con i giocatori e ho parlato con lui di questa questione. L'anno scorso gli avevo già detto che sarebbe stato così, che avremmo cercato un giocatore offensivo. Lui l'ha accettato perché vuole il meglio per la squadra . Oggi posso dirti che non è una priorità. La punta potrebbe essere il primo acquisto o il secondo. Dipende da infortuni o cessioni”.

Su Lautaro - “È un giocatore completo, penso che stia giocando ad un ottimo livello. Lo conosciamo, ma non mi piace osservare sempre lo stesso calciatore. Guardo pure altri".