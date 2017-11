Inter, il Barcellona punta Skriniar: secco no dei nerazzurri ai blaugrana

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Barcellona su Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Leggo il club blaugrana ha messo gli occhi sullo slovacco per rinforzare la sua difesa ma da casa nerazzurra fanno sapere che non c'è nessuna possibilità che il francese possa partire, come confermato anche dall'agente del giocatore che ha affermato che il suo assistito non si muoverà da Milano.