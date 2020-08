Inter, il Barcellona riprende i contatti per Lautaro: è obiettivo numero uno anche per Koeman

Tre acquisti prioritari per il Barça di Ronald Koeman. Come riporta l'edizione odierna di Sport, quotidiano catalano sempre vicino alle vicende della squadra blaugrana, sono tre le posizioni che il club e il suo nuovo tecnico vogliono rinforzare prima dell'avvio della prossima stagione: quella relativa al '9', al centrale di difesa e al terzino sinistro. Prima però occorre fare cassa con le partenze dei giocatori considerati cedibili, solo dopo di queste e a partire quindi presumibilmente dalla seconda metà di settembre si chiuderanno anche gli acquisti. L'obiettivo numero uno anche per Koeman è Lautaro Martinez, sebbene nelle ultime ore si sia fatto pure il nome dell'attaccante del Lione Memphis Depay.

Le trattative con l'Inter si erano congelate a causa del cammino in Europa League dei nerazzurri e in questi giorni dopo la finale sono riprese. Il Barça calcola un investimento di 65 milioni di euro a cui si aggiungerebbero i cartellini di tre giocatori, ossia Junior Firpo, Nelson Semedo ed Emerson oppure lo stesso Jordi Alba potrebbe entrare nell'operazione. Lautaro, ribadisce Sport, avrebbe già un accordo con gli spagnoli e nonostante anche il City abbia bussato alla sua porta lascerebbe San Siro solo per il Camp Nou. Gli altri due nomi meno costosi rispetto a Lautaro e nel mirino della società di Bartomeu sono Eric Garcia e Jose Gayà.