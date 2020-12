Inter, il Bayern Monaco si chiama fuori dalla corsa a Eriksen. Premier pista più calda

Niente Bayern Monaco per Christian Eriksen, almeno a detta della Bild. Secondo il noto quotidiano tedesco, il club bavarese si sarebbe infatti chiamato fuori dalla corsa al fantasista di proprietà dell'Inter. Il danese ex Tottenham, coi suoi soli 373 minuti giocati in stagione, è diventato un caso e la cessione a gennaio oggi non è certo da escludere. Il suo futuro, tuttavia, non sarà a Monaco: molto più calda, sempre per la medesima fonte, la pista che lo riporterebbe invece in Inghilterra.