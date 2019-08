© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco piomba su Ivan Perisic. Nelle ore in cui il Manchester City ha comunicato il grave infortunio di Leroy Sané, primo obiettivo di mercato per l'attacco di Niko Kovac, Sky Sport spiega che il club bavarese starebbe pensando all'esterno croato dell'Inter, per il quale si sta lavorando all'ipotesi di prestito oneroso con riscatto già fissato.