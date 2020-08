Inter, il Bayern potrebbe non presentare offerte per Perisic: Conte pensa di trattenerlo

Il Bayern Monaco, anche dopo la vittoria in Champions League, non sembra essere propenso a premere sull'acceleratore per l'acquisto di Ivan Perisic dall'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport in caso di permanenza Antonio Conte potrebbe anche decidere di tenerlo, impiegandolo però nel parco attaccanti, insieme a Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.