Inter, il Bayern pronto a bussare per Skriniar. Servono almeno 85 mln

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Bayern Monaco è pronto a bussare alla porta dell'Inter per Milan Skriniar. Per il difensore slovacco i nerazzurri hanno rifiutato in estate 65 milioni dal Manchester City. Il giocatore per ora è ritenuto incedibile e in ogni caso, stando ai prezzi di mercati attuali, non si tratta per meno degli 85 milioni, prezzo col quale il Liverpool ha acquistato Virgil van Dijk dal Southampton.