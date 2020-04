Inter, il Bayern vuole tenere Perisic con lo sconto: idea scambio con Tolisso

Le manovre dell'Inter in uscita sono diverse e puntano a garantire ai dirigenti un bel pacchetto di milioni per migliorare la rosa di Conte. Non solo però, perché qualcuno potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio. Per esempio Ivan Perisic, che il Bayern vuole riscattare dopo il prestito ma chiedendo uno sconto ai nerazzurri, potrebbe essere inserito in un potenziale scambio che coinvolga Tolisso. Il croato vale 6,5 milioni a bilancio per quanto riguarda l'Inter mentre il francese è stato pagato 41,5 milioni dai bavaresi. Ovviamente questo imporrebbe un conguaglio in favore della società tedesca, ma l'affare potrebbero farlo tutte le parti in causa. A riportarlo è Tuttosport.