Inter, il Benfica vuole rispedire indietro Gabigol: pronto il ritorno in Brasile

Sembra dover durare davvero poco l'avventura di Gabigol al Benfica. Il club portoghese ha il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro ma secondo quanto riporta Sportmediaset non avrebbe alcuna intenzione di riscattare l'attaccante e sarebbe dunque propensa a rispedirlo all'Inter nel prossimo mercato di gennaio. I nerazzurri però non sono d'accordo, dunque è sempre più vicino un ritorno di Gabigol in Brasile.