Inter, il Bernabeu evoca ricordi dolcissimi: l'ultima volta in quello stadio è stato Triplete

L'Inter e il Bernabeu, un binomio che ai nerazzurri riporta in mente ricordi molto dolci. Attesa al ritorno nello stadio di Madrid a dieci anni di distanza dall'ultima volta, c'è un precedente che non può far altro che far sorridere Conte e i suoi ragazzi: l'ultima volta che l'Inter ha giocato al Bernabeu, infatti, era la finale di Champions League del 2010 poi vinta 2-0 nei confronti del Bayern Monaco. Una vittoria che portò al trionfo i nerazzurri di Mourinho, garantendo loro la conquista di quel Triplete che ancora è registrato negli annali del calcio italiano.