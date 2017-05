Caner Erkin si appresta a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Besiktas. Il club turco ha trovato un accordo con l'Inter per il riscatto del cartellino dell'esterno sinistro. Al giocatore andrà un ingaggio da 750mila euro a stagione. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, l'avventura di Caner all'Inter si è ridotta al solo pre-campionato, prima di tornare in Turchia.