Inter, il bicchiere è mezzo pieno. Senza Brozovic cala il buio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aveva ragione Spalletti: l’Atalanta è lì (adesso al quarto posto con il Milan) non per caso. A San Siro i tifosi interisti hanno visto partite certamente più belle, non c’è dubbio. Nondimeno la Dea ha calato tutte le sue carte migliori (qualità, tattica, movimenti senza palla, ripartenze veloci con gli esterni sempre alti) e, perciò, un pari va più che bene. Si vuole far notare questo (anche) perché l’Inter senza Brozovic (salta il Frosinone) pare un’altra squadra, fatica maledettamente a costruire gioco e a gestire il possesso dal basso. Senza di lui a San Siro il buio si materializza in un baleno. Gagliardini pensa in due secondi, il croato in mezzo. Vero che l’ex atalantino sbaglia pochissimo con una precisione dei passaggi del 96,9%, ma alcune palle perse sulla trequarti dell’Inter avrebbero potuto costare carissimo. Per sua fortuna il Papu versione Meazza non è particolarmente brillante. Altra nota stonata, ancora una volta, è quella di Perisic. Da croato a croato: uno è imprescindibile, dell’altro molto spesso se ne potrebbe anche fare a meno: mai bene nell’uno-contro-uno, mai un tiro in porta, molto distante dal cuore del gioco e quindi mai efficace. Si vede che la testa è già altrove, anche se di partite ne mancano ancora sette. Non poche. La classifica però dice che, con questo pari e il ko del Milan allo Stadium, il margine sul quinto posto resta di cinque punti. Ecco perché il bicchiere, al trentunesimo gradino della Serie A, non può che essere mezzo pieno. Meglio riempirlo in fretta.