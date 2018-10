Inter, il bilancio: 2018 chiuso con perdita consolidata di 17,7 milioni

Fonte: Calcioefinanza.it

L’Inter ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 con una perdita consolidata pari a 17,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto al -24,5 milioni del 2017. È quanto emerge dal bilancio consolidato della società nerazzurra, approvato durante l’assemblea dei soci di oggi.

Escluso il player trading, i ricavi sono ammontati a 288,2 milioni di euro, in miglioramento di circa il 7% rispetto al 2017. Complessivamente, il valore della produzione per la società nerazzurra nell’esercizio dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 è stato pari a 346,9 milioni di euro, in crescita del 9% circa rispetto all’esercizio al 30 giugno 2017.