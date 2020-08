Inter, il bilancio finale di De Vrij: "Un altro campionato è terminato, ora testa all'Europa League"

"Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League!". Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha commentato così sui social l'ultima partita di Serie A disputata e vinta ieri sera dalla Beneamata contro l'Atalanta.

Questo il suo tweet, in vista del match di Europa League col Getafe in programma il prossimo 5 agosto:



Another league season is over. Thank you for all of your support, all eyes on the Europa League now!

