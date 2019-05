Inter, il bivio ad un passo. Le due linee da far coincidere

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di far prendere forma in via definitiva alle architetture di casa Inter, occorre osservare le strategie che la società nerazzurra sta prendendo in considerazione senza perdere d’occhio i risultati nell’immediato, che del futuro saranno l’architrave. Posta la condizione del raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale, quella qualificazione in Champions League che sembra ormai alla portata dei ragazzi di Spalletti, si apre il quadro delle possibilità che andranno a caratterizzare il progetto nella sua evoluzione. Non è corretto fare riferimento a due correnti di pensiero distinte, perché una volta che verrà presa una decisione sarà dopo avere ponderato pro e contro di ogni possibilità, tuttavia è necessario descrivere le due linee guida che potrebbero caratterizzare il prosieguo del progetto nerazzurro. Una è quella che Marotta ha chiarito spesso e volentieri, con riferimento a top player con annessi contestuali esborsi economici di rilievo da programmare per il salto di qualità, magari affidando il volante ad Antonio Conte, colui che fece svoltare ed accelerare a suo tempo l’esperienza alla Juventus dell’attuale ad dell’Inter. L’altra è quella promossa dalla società, che vede di buon occhio la conferma di Spalletti con l’annesso risparmio sui suoi emolumenti, puntellando la rosa con elementi che dall’attuale allenatore avrebbero già ricevuto il benestare, come per esempio Rodrigo De Paul. Ovviamente con la possibilità, valida per entrambe le strade, di irrompere sul mercato con investimenti pesanti qualora se ne presentasse l’occasione. Per un futuro ancora da scrivere negli interpreti, ma che tutte le componenti vogliono progettare di altissimo livello.