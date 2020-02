Inter, il bivio di Conte ed il partner di Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima grande serata di Esposito, oppure il rilancio in grande stile di Alexis Sanchez? La marcia di avvicinamento al derby della Madonnina sul fronte nerazzurro si porta dietro principalmente questo dubbio: quello relativo a chi dovrà condividere con Romelu Lukaku il fronte avanzato in occasione della stracittadina. La decisione di Antonio Conte riguarderà non solo le qualità dei due rispetto a quanto potranno dare dal primo minuto, ma piuttosto, come accaduto a Udine, quale dei due attaccanti potrà cambiare la gara in corso d’opera. Del resto, avere una profondità di rosa importante, è un vantaggio sul quale il tecnico nerazzurro non ha mai potuto contare in questi primi mesi della stagione, e che ha dimostrato di poter far fruttare in maniera potenzialmente decisiva proprio nel corso dell’ultimo impegno di campionato. Per questo motivo le quotazioni di Esposito per avere una maglia da titolare domenica sono in ascesa, per avere paradossalmente l’arma letale Sanchez da utilizzare quando la condizione degli avversari sarà calata rendendo El Nino Maravilla un’arma potenzialmente devastante. Valutazioni che saranno sciolte solo a ridosso del fischio d’inizio, ed alle quali Conte penserà con grande attenzione con il solo obiettivo di proseguire la marcia nerazzurra propria mentre sta per iniziare la fase decisiva del torneo.