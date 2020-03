Inter, il bivio di Conte verso la Juve: garra o fioretto

vedi letture

Ora che si torna, seppure a fatica, a cercare di parlare di calcio, l’argomento in casa Inter sembra essersi cristallizzato ai momenti antecedenti all’emergenza collettiva. Eriksen titolare allo Stadium: sì o no? Se il discrimine fosse rappresentato esclusivamente dal talento il dubbio non avrebbe ragione di esistere. La classe del danese è cristallina e del resto gli sforzi della proprietà perpetrati per acquistarlo a gennaio erano stati colti proprio a questo obiettivo: un fuoriclasse in grado di fare la differenza nel momento decisivo. Tuttavia la questione in ballo non è semplicemente poetica o romantica, ma deve tenere conto del piano tattico che Conte ha intenzione di predisporre contro la schiacciasassi bianconera. E non è affatto escluso che al fioretto arrivato da Londra preferisca la garra made in Canelones, Uruguay, di Matias Vecino.