Inter, il brand vale 466 milioni di euro. Crescita del 235% rispetto al 2016, follower a 428 milioni

vedi letture

Il Brand dell'Inter è in crescita, attestandosi a 466 milioni di euro in quattordicesima posizione, scalandone cinque dal 2016, con una crescita del 235% in cinque anni. L'Inter è il 20esimo brand sportivo più commerciabile al mondo, il settimo tra i club calcistici. KPMG la pone al primo posto in Europa per crescita percentuale dei follower che sono giunti a toccare 428 milioni, +11% rispetto al 2019, al nono posto della classifica mondiale.