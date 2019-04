Inter, il Brescia e il Perugia chiedono informazioni su Marco Sala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie B all'orizzonte, dopo una buona annata tra le file dell'Arezzo in C. Marco Sala, terzino sinistro classe '99, è finito sul taccuino di Brescia e Perugia. I due club della cadetteria avrebbero già chiesto informazioni all'Inter, che ne detiene il cartellino, per assicurarsi le prestazioni dell'esterno nella prossima stagione.