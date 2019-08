Inter, il caos calmo di Icardi: il Napoli proverà a convincerlo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi continua ad allenarsi con l'Inter, nonostante tutto. Si avvicina la fine del mercato, ma ancora non è stata trovata la soluzione migliore per l'attaccante argentino e per il club nerazzurro. Maurito continua ad allenarsi ed è a disposizione di Antonio Conte che, in caso di mancata cessione, lo utilizzerà in base alle proprie esigenze. Nel frattempo il Napoli cercherà di convincerlo in queste ultime ore dedicate ai trasferimenti, anche se la società azzurra ha già in mano Llorente.

IL 10% DELLE PARTITE - La partita si svolgerà anche nelle sedi legali. Icardi vorrebbe tentare la carta del Collegio Arbitrale, senza dimenticare la possibilità di consultare anche la FIFA al termine della stagione. Nel frattempo l'Inter, in caso di mancato trasferimento, cercherà di impiegare il giocatore nel 10% delle partite per evitare di perderlo a parametro zero prima della scadenza naturale del contratto. È guerra tra le parti, la luce in fondo al tunnel non si vede. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.