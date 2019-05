Inter, il cartellino di Radu per abbassare la clausola di Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter continua a pensare a Lorenzo Pellegrini per rinforzare il centrocampo e la clausola da 30 milioni mette la strada abbastanza in discesa, visto che parliamo di un classe 1996 con già abbastanza esperienza. In tutto questo i giallorossi sperano di avere uno sconto, inserendo nella trattativa una contropartita tecnica.

Radu in prima linea - Il nome che potrebbe accontentare la Roma è quello di Ionut Radu, portiere che in questa stagione ha difeso la porta del Genoa ma che tornerà nerazzurro in estate dopo il prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.