© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bari continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, tra gli obiettivi del club biancorosso ci sarebbe un ex d’eccezione, il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia. Il centrale umbro è rimasto molto legato al Bari, al punto da avergli dedicato un post quando il club venne promosso in Serie C.