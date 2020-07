Inter, il centrocampo è da ricostruire: torna di moda il nome di Allan

Torna di moda il nome di Allan per il centrocampo dell'Inter del futuro. I nerazzurri diranno addio a Borja Valero e ad almeno uno tra Gagliardini e Vecino, se non entrambi. A Conte non dispiacerebbe poter tornare ad allenare Nainggolan, ma non è detto che il club faccia passi indietro rispetto alle scelte fatte l'estate scorsa. Se il Ninja non dovesse tornare interista, ecco che il nome del mediano azzurro potrebbe tornare prepotentemente in cima alla lista di Marotta. In alternativa continua a piacere anche Kessié, magari da poter coinvolgere in uno scambio con Vecino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.