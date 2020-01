Inter, il cerchio s’è chiuso. Conte sorride e attende Eriksen

Il cerchio s’è chiuso. Finalmente. Per la dirigenza dell’Inter, per Antonio Conte che reclamava un vero top player internazionale, per gli ultimi tifosi nerazzurri non ancora convinti appieno rispetto alla forza, serietà e ambizione di Suning. Matteo Politano al Napoli per 22 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto più bonus, sblocca definitivamente Christian Eriksen in nerazzurro, con il quale l’ad Beppe Marotta aveva un accordo da settimane e di questo si è sempre fatto forza. Il Tottenham chiedeva 20 milioni di euro per lasciar andare il danese in gennaio, li ha chiesti fino alla fine, irremovibile. Così gli uomini mercato dell’Inter, alla fine, li hanno messi tutti sul piatto, giocando con premi facili da ottenere e altri molto meno (vittoria scudetto ed Europa League). Dopo Ashley Young e Victor Moses, Eriksen sarà perciò il terzo (super) rinforzo di questo mercato di “riparazione”. E una volta che la questione Gabigol sarà archiviata (il Flamengo lo aspetta), da Viale Liberazione arriverà pure la stoccata finale. Conte vuole Olivier Giroud che per il suo ex condottiero si è esposto parecchio con il Chelsea. Staccato Fernando Llorente, nondimeno resta un'opzione meno costosa rispetto alla punta francese dei Blues. Mancano cinque giorni alla fine della sessione invernale. I tasselli, però, non sono ancora tutti al loro posto.